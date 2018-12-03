Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК

03.12.2018 09:00

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что беспилотник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировал на оккупированной территории Донбасса более ста единиц тяжелого вооружения и техники террористов на востоке Украины, о чем пишет replyua.net.



В том числе, в сообщении украинской стороны СЦКК отмечается: «В юго-западных районах Луганской области были зафикcированы реактивные системы залпового огня оккупантов БМ-21 «Град». Еще двадцать две единицы обнаружены в районе Боково-Платово. Вблизи Миусинска - шесть, а рядом с Садовым – восемь».



В это же время отмечается, что вблизи Миусинска пророссийские наемники стянули двенадцать буксируемых гаубиц Д-30 «Жаба», десяток самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», четыре ЗРК 9К35 «Стрела-10» и семь танков Т-72. Также в центре добавили напоследок, что «на юго-западе от Луганска в районе Хрустального, вражескими силами были стянуты два танка Т-72, а также семнадцать буксируемых гаубиц. А в районе Боково-Платово беспилотник зафиксировал шесть самоходных гаубиц 2С11, а также одиннадцать прицепных гаубиц и четыре противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».