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Архив - Донецкая область

Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК

03.12.2018 09:00
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Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что беспилотник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировал на оккупированной территории Донбасса более ста единиц тяжелого вооружения и техники террористов на востоке Украины, о чем пишет replyua.net.

В том числе, в сообщении украинской стороны СЦКК отмечается: «В юго-западных районах Луганской области были зафикcированы реактивные системы залпового огня оккупантов БМ-21 «Град». Еще двадцать две единицы обнаружены в районе Боково-Платово. Вблизи Миусинска - шесть, а рядом с Садовым – восемь». 

В это же время отмечается, что вблизи Миусинска пророссийские наемники стянули двенадцать буксируемых гаубиц Д-30 «Жаба», десяток самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», четыре ЗРК 9К35 «Стрела-10» и семь танков Т-72. Также в центре добавили напоследок, что «на юго-западе от Луганска в районе Хрустального, вражескими силами были стянуты два танка Т-72, а также семнадцать буксируемых гаубиц. А в районе Боково-Платово беспилотник зафиксировал шесть самоходных гаубиц 2С11, а также одиннадцать прицепных гаубиц и четыре противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». 



Теги: Донбасс, боевики, военная техника
 
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