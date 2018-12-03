- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети
Звуки боев слышны и сейчас, дончане отмечают, что работает стрелковое оружие, слышны пулеметы, минометы.
Звуки боев раздались после обеда 3 декабря. В частности, в соцсетях пишут, что мощные разрывы слышны в районе Донецкого аэропорта, передает "Диалог.UA". Боевые действия по словам участников обсуждений идут и в стороне Октябрьского, сообщается и бое в районе Песок.
"Донецк 17.41 д ДК21 что-то сильно громыхнуло", "Мы слышали, мощно, страшно стало", "Донецк бабахнуло міцно тільки що", "Очередной бах был только что. Калиновка раза 3−4 слышу, такие звуки в 14/15 были", "Бахи севернее Донецка, иногда громко", - сообщают в соцсетях. "Сторона Песок страшненько бухкает", "На ШБ войнушка нехилая", "Потяжчало до 120мм", - пересказывают очевидцы.
Ранее стало известно, что наемники РФ из "ДНР" готовятся к атаке под Горловкой.
Добавим, появилось видео ракетного залпа по донецким террористам.
Источник: www.dialog.ua/war/
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, взрыв, ДНР
- Фото и видео: в центре Донецка прогремел мощный взрыв (ОБНОВЛЕНО)
- В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"
- Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий: "власти ДНР" поспешили успокоить дончан
- Страшный взрыв потряс Донецк
- В районе Донецкого аэропорта произошел взрыв
- Журналист получил часы за помощь правоохранителям
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Донецке нарушителей комендантского часа выгнали долбить лед на улицах, – соцсети14:15
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети 20:31
- Армия РФ сдает позиции на Донбассе, "ДНР/ЛНР" терпят поражения 20:17
- Украина обратилась в комитет по безопасности Международной морской организации из-за захвата кораблей ВМС ВСУ20:05
- Журналист раскрыл главный просчет Путина в агрессии против Украины: Москва капитулирует19:45
- Политтехнолог объяснил, почему президент решил не продлевать Договор о дружбе с РФ, вместо того, чтобы просто его расторгнуть19:30
- Россия готовится к атаке: уже группирует истребители возле Севастополя19:15
- Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление 18:52
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- Это страшные вещи: В «ДНР» и «ЛНР» привлекают к войне детей18:20
- В Украину не пустили уже 300 россиян18:05
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"