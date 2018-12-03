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Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
В "ДНР" после "выборов" резко взлетели цены на продукты первой необходимости. Дончане констатируют, что подорожание в Донецке и ОРДО происходит еженедельно, передает "Диалог.UA".
О существенном подорожании говорят и сепаратистские паблики. Хотя до "выборов" террорист Пушилин клялся, что ничего подобного в "республике" не будет. "Цену держали до выборов, по их прошествии экономить на своих доходах более не увидели смысла", – отмечается в Telegram Донецкого аборигена.
Хлеб в ОРДО после выборов подорожал на 20%, при этом покупатели говорят, что качество от этого в лучшую сторону не изменилось. Кроме того, взлетели в цене и другие продукты. Подорожание коснулось яиц, мяса, круп, макаронных изделий, овощей.
При этом по проведенным соцопросам очевидно, что рейтинг доверия к "властям" "ДНР" резко упал. И без того небольшая поддержка населения стала еще меньше. "А продолжение ограбления экономики и снижения уровня жизни только набирает обороты. Вот все, что стоит знать об экономике и внутренней политике в "ДНР", – говорится в сообщении.
Источники из "ДНР" утверждают, что впереди "власти" готовят еще не одну волну подорожания, что станет большим ударом для малоимущих жителей "ДНР". Кроме того, не исключено, что подорожание в скором времени затронет дешевую коммуналку, которой так радуются сепаратисты. Этот момент уже серьезно обговаривается в "высших" эшелонах "власти" боевиков "ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин, ОРДО
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- В ОРДО рассказали о «необычных снарядах НАТО». ВИДЕО20:18
- Хотел помочь Донбассу и ополчению: пропавшего на территории РФ гражданина США Рейли нашли мертвым в "ДНР"19:18
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