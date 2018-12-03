- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК09:00
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"07:30
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное23:45
- "Люди кричат от боли", - в Донецке огромные очереди у травмпунктов23:27
"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же
Также в Украине запланированы учения и учебные сборы с резервом первой очереди.
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ответ на резкое увеличение российских войск вдоль украино-российской границы Украина также перебросит туда свои подразделения.
"Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", – цитирует Порошенко Униан.
По его словам, в рамках военного положения "состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы".
Также запланированы учения, а в 10 приграничных областях, где объявлено военное положение, проведут учебные сборы с резервом первой очереди.
Напомним, ранее Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования. По словам президента, предложение было с ним согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Источник: https://glavred.info
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, конфликт, граница, военное положение, Порошенко
- Пограничники в шоке от провокаций российских военных (ВИДЕО)
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне
- Россия создает новую мощную армию на границе с Донбассом и укрепляет существующую на Харьковском направлении
- Российские войска были подняты по тревоге на границе с Украиной
- Полное выполнение Минских соглашений невозможно без вывода вооружений и войск с востока Украины
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- Боевики массово стягивают тяжелую технику на Донбассе, - СЦКК09:00
- «Сделали правильно»: что говорят в Луганске о военном положении08:00
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"07:30
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное23:45
- А говорили, что не будет: в «ДНР» резко подорожали продукты14:00
- Германия готовит неприятный сюрприз России из-за агрессии на Азове13:47
- "Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же13:30
- В России выдвинули первые обвинения украинским морякам – подробности 13:17
- В Крыму переполох: внезапно закрыли главный аэропорт, заговорили про АТО13:03
- Боевики на Донбассе применили минометы12:45
- Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты12:30
- Три этапа монетизации субсидий в Украине отменяются12:13
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України11:55
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте 11:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- Диетологи назвали продукты, которые могут ускорить старение20:09
- День борьбы со СПИДом: в МОЗ назвали количество инфицированных украинцев16:10
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- На Азове бушует стихия: ледяная вода затопила дороги, мощный ветер "рвет" крыши домов
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- Все выходные дни в Украине на декабрь 2018 — январь 2019: опубликован календарь отдыха
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»