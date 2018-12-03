"Россия стягивает войска к границе": Порошенко решил ответить тем же

03.12.2018 13:30

Также в Украине запланированы учения и учебные сборы с резервом первой очереди.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ответ на резкое увеличение российских войск вдоль украино-российской границы Украина также перебросит туда свои подразделения.

"Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму", – цитирует Порошенко Униан.

По его словам, в рамках военного положения "состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы".

Также запланированы учения, а в 10 приграничных областях, где объявлено военное положение, проведут учебные сборы с резервом первой очереди.

Напомним, ранее Порошенко назвал условие отмены военного положения и выдвинул к РФ три требования. По словам президента, предложение было с ним согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: https://glavred.info