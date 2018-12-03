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Стало известно, как сейчас работают КПВВ на Донетчине
В Донецкой области все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) продолжают работать в штатном режиме по зимнему графику. Об этом сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, сегодня, 3 декабря, передает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).
«В случае обострения ситуации в пределах дорожных коридоров, пограничные подразделения готовы к действиям и выполнению задач по назначению в соответствии с решениями, принятыми командованием Объединенных сил. Подразделения Госпогранслужбы, действующие в составе Объединенных сил, находятся в полной боевой готовности. О любых изменениях в режиме функционирования КПВВ граждане будут немедленно проинформированы», – сказал он.
Общественники напоминают, что в связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения, по решению командующего Объединенных сил на КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности, ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно неподконтрольную территорию Украины.
Право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста. Что касается остальных иностранных граждан, решение на пропуск на временно неподконтрольную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на неподконтрольной территории или о необходимости пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т. п.).
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, пункт пропуска, КПВВ
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