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Архив - Донецкая область

Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты

03.12.2018 12:30
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Волонтер рассказал о прибытии в Мариуполь танковой роты

На фоне российских провокаций в Азовском море в порт Мариуполя прибыла танковая рота Вооруженных сил Украины.

Об этом у себя в Facebook сообщил волонтер Сергей Тахмазов, опубликовав соответствующее фото,передает НВ.

По его словам, прибытие бронетехники контролировал заместитель министра обороны.

"Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны", - написал волонтер.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавших в порт Мариуполя.

На борту украинских суден находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, военное положение, танки
 
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