Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление

03.12.2018 18:52

Российские власти официально прокомментировали возможность атаки силами российской армии Мариуполя и Бердянска на побережье Азовского моря для получения возможности взять под контроль сухопутный коридор в Крым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал официальное заявление, назвав слова Порошенко "абсурдом". Более того, Песков утверждает, что заявления украинского президента никак не связаны с реальными российскими планами, а лишь являются попыткой Порошенко подготовиться к президентским выборам в Украине.

СМИ напоминают, что накануне украинский президент в интервью немецкому изданию заявил о планах Москвы штурмом взять Мариуполь и Бердянск и проложить сухопутный коридор в Крым.

По мнению экспертов, Путина интересует вода из Днепра для оккупированного Крыма, что может спровоцировать военную операцию и оккупацию юга Украины вплоть до Каховского водохранилища. Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы. Путин сильно напуган военной базой ВМФ Украины в Бердянске.



Источник: www.dialog.ua