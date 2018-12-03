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Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление

03.12.2018 18:52
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Возможность захвата российской армией Мариуполя и Бердянска: Песков сделал официальное заявление

Российские власти официально прокомментировали возможность атаки силами российской армии Мариуполя и Бердянска на побережье Азовского моря для получения возможности взять под контроль сухопутный коридор в Крым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал официальное заявление, назвав слова Порошенко "абсурдом". Более того, Песков утверждает, что заявления украинского президента никак не связаны с реальными российскими планами, а лишь являются попыткой Порошенко подготовиться к президентским выборам в Украине.

СМИ напоминают, что накануне украинский президент в интервью немецкому изданию заявил о планах Москвы штурмом взять Мариуполь и Бердянск и проложить сухопутный коридор в Крым. 

По мнению экспертов, Путина интересует вода из Днепра для оккупированного Крыма, что может спровоцировать военную операцию и оккупацию юга Украины вплоть до Каховского водохранилища.  Военное положение в Украине: резервистов и военнообязанных украинцев собирают на масштабные сборы. Путин сильно напуган военной базой ВМФ Украины в Бердянске.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Мариуполь, армия, захват
 
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