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Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области получили «приказы руководства» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«1 декабря на блокпосте, расположенном приблизительно в 1 км к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), два вооруженных члена вооруженных формирований вновь остановили патруль Миссии и не позволили наблюдателям проследовать к западу в направлении н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и к югу в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя).
1 декабря на блокпосте к востоку от н. п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя) три вооруженных члена вооруженных формирований не разрешили патрулю СММ въехать в населенный пункт, ссылаясь на «приказы своего руководства».
2 декабря в пункте пропуска на границе вблизи Вознесеновки член вооруженных формирований сказал коменде Миссии покинуть этот район.
2 декабря на блокпосте, расположенном на северном въезде в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), 4 члена вооруженных формирований (из них 3 были вооружены) снова не разрешили патрулю СММ проехать в южном направлении, ссылаясь на «приказы своего руководства».
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, граница, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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