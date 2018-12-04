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Боевики «ДНР» за прошедшие сутки понесли потери в живой силе
04.12.2018 16:38
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе. Ликвидированы трое боевиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса понесли потери в живой силе.
Как сообщает пресс-служба штаба ООС, ликвидирован трое боевиков, ещё трое ранены.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери, ООС
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