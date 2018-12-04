Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери

04.12.2018 08:27

Вчера, 3 декабря, ситуация на Донбассе оставалась целиком контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе четыре раза – из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное (под Мариуполем) и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам Объединенных сил у Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления у Песков противник обстрелял еще и из минометов 120-го калибра.

В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. Подразделения обороняющихся употребляли адекватные меры для подавления вражеской огневой активности.

По данным разведки, 3 декабря три оккупанта были уничтожены, а еще трое – ранены. С начала этого периода, противник огня в направлении наших позиций и не открывал.