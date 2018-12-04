Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО

04.12.2018 13:12

Группа диверсантов "ДНР" в составе нескольких десятков боевиков пошла на штурм украинских позиций в районе Марьинки, однако была обнаружена и расстреляна с дистанции.

Об этом сообщили бойцы ВСУ на передовых позициях в районе освобожденной ранее Марьинки - сюжет журналистов телеканала ICTV был опубликован накануне, передает dialog.ua.

На видео бойцы сил ООС рассказали, что наемники "ДНР" в составе 20 диверсантов приблизились к украинским позициям, однако после завязавшегося боя с тяжелыми потерями были вынуждены отступить.

Марьинка находится всего в 30 километрах от оккупированного Донецка - населенный пункт является одним из опорных точек украинской армии, атаки на которую боевики предпринимают регулярно.

Видео с подробностями диверсионной атаки было опубликовано в Интернете: