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"Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
После введения в Украине военного положения гибридную армию РФ на Донбассе потрясло несколько крупных неудач. У врага серьезнейшие потери.
Инсайдом о проблемах террористов "Л/ДНР" поделился в Facebook военный блогер Александр Гром, передает "Диалог.UA".
В Украине уже неделю продолжается военного положения, введение которого спровоцировала агрессия РФ на море. Ситуация затронула и террористов "Л/ДНР", которых, по данным Грома, российское командование перевело на усиленный режим. "Затянули гайки. Отпуска всем по***или, освобождение запретили и приказали бдить", - рассказал блогер, уточнив, что расстроенные оккупанты начали заливать горе алкоголем и это закончилось очень печально.
У террористов за последнюю неделю случилось аж 3 громких происшествия. Отличились печальной известные 3-я омсбр и 9-й ошмсп гибридной армии РФ. Так в результате попойки группа террористов попыталась изнасиловать сослуживца на одной из позиции. Тот оказался против и устроил стрельбу. "В результате попадания трассера в боекомплект случился большой бабах, братская могила и уничтоженная позиция", - поделился сведениями Гром.
Схожий инцидент случился также в 3-й омсбр. Там 2 террориста отказались делиться своей дамой с командиром взвода, за что поплатились. Обиженный офицер их расстрелял.
Еще одно ЧП случилось в оккупированных Пикузах. Там "морская пехота" террористов "повышала свои "боевые способности" шмурдяком" в отжатом у местного жителя доме. Отбыли они на посты хорошо поддатыми, забыв выключить электрические приборы. В итоге дом сгорел. "Участники фаер-шоу, чтобы не объяснять командованию причины пожара "стали на лыжи".
Служба безопасности Украины сообщила, что готова принять их всех, как родных", - сообщил Гром.
Теги: Донбасс, взрыв, военное положение, ДНР, ЛНР, потери, обстрелы, террористы, РФ
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