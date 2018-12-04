"Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения

04.12.2018 17:59

После введения в Украине военного положения гибридную армию РФ на Донбассе потрясло несколько крупных неудач. У врага серьезнейшие потери.

Инсайдом о проблемах террористов "Л/ДНР" поделился в Facebook военный блогер Александр Гром, передает "Диалог.UA".

В Украине уже неделю продолжается военного положения, введение которого спровоцировала агрессия РФ на море. Ситуация затронула и террористов "Л/ДНР", которых, по данным Грома, российское командование перевело на усиленный режим. "Затянули гайки. Отпуска всем по***или, освобождение запретили и приказали бдить", - рассказал блогер, уточнив, что расстроенные оккупанты начали заливать горе алкоголем и это закончилось очень печально.

У террористов за последнюю неделю случилось аж 3 громких происшествия. Отличились печальной известные 3-я омсбр и 9-й ошмсп гибридной армии РФ. Так в результате попойки группа террористов попыталась изнасиловать сослуживца на одной из позиции. Тот оказался против и устроил стрельбу. "В результате попадания трассера в боекомплект случился большой бабах, братская могила и уничтоженная позиция", - поделился сведениями Гром.

Схожий инцидент случился также в 3-й омсбр. Там 2 террориста отказались делиться своей дамой с командиром взвода, за что поплатились. Обиженный офицер их расстрелял.

Еще одно ЧП случилось в оккупированных Пикузах. Там "морская пехота" террористов "повышала свои "боевые способности" шмурдяком" в отжатом у местного жителя доме. Отбыли они на посты хорошо поддатыми, забыв выключить электрические приборы. В итоге дом сгорел. "Участники фаер-шоу, чтобы не объяснять командованию причины пожара "стали на лыжи".

Служба безопасности Украины сообщила, что готова принять их всех, как родных", - сообщил Гром.