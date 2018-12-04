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Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь
За минувшие сутки, 3 декабря, через контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии донбасской линии разграничения, проследовало 27600 человек и 3400 транспортных средств.
Статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
«Майорское» - 6090 5 человек и 760 транспортных средств;
«Марьинка» - 5510 человек и 1030 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 5025 человек и 1030 транспортных средств;
«Гнутово» - 2340 человек и 555 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8685 человек.
Вчера пограничники Лисичанского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ «Станица Луганская» помешали попытке нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно - смартфонов, газового оборудования и обувь на общую сумму почти 26 000 гривен. Товар изъят представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня, 4 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях около 200 авто.
Теги: Донбасс, пограничники, изъятие, товар, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ, ООС
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