Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь

04.12.2018 10:49

За минувшие сутки, 3 декабря, через контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии донбасской линии разграничения, проследовало 27600 человек и 3400 транспортных средств.

Статистика пересечения по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

«Майорское» - 6090 5 человек и 760 транспортных средств;

«Марьинка» - 5510 человек и 1030 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 5025 человек и 1030 транспортных средств;

«Гнутово» - 2340 человек и 555 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8685 человек.

Вчера пограничники Лисичанского отряда совместно с работниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ «Станица Луганская» помешали попытке нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, а именно - смартфонов, газового оборудования и обувь на общую сумму почти 26 000 гривен. Товар изъят представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня, 4 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях около 200 авто.