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Какие грузы боевики «ДНР» вывозят через неконтролируемые пункты пропуска в РФ
04.12.2018 13:51
Через временно неконтролируемы пункты пропуска на границе с РФ с оккупированных территорий Донетчины в грузовиках вывозятся неизвестные грузы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 2 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «2 декабря, в течение приблизительно 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что из Украины выехали 19 грузовиков (груз рассмотреть не удалось)».
Теги: Донбасс, грузовик, граница, ОБСЕ, ДНР, боевики, пункты пропуска, грузы, РФ
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