Милитаризация и привлечение к войне детей Донбасса

04.12.2018 18:30

Хочу затронуть сегодня тему, которая меня давно беспокоит и касается нашего с вами будущего. А наше будущее – это наши дети!

Многие жители на Донбассе, под влиянием тех или иных жизненных обстоятельств, уже давно определились со своей жизненной позицией. Кто-то решил, что он поддерживает «ЛДНР» и «Новороссию», кто-то считает себя патриотом и поддерживает Украину, некоторые ещё не определились в этой жизни. Главными заложниками всей этой ситуации стали наши дети.

Часто навязывая детям своё мнение, родители просто забирают у них будущее. Дети, не имея своего мнения, часто воспринимают всё сказанное «за чистую монету». Ими легко управлять и манипулировать, ведь зачастую они не в силах рационально мыслить, не могут понять настоящих реалий и не могут отличить ложь от действительности.

С самого начала войны в 2014 году, милитаризация общества со стороны РФ просто зашкаливает и все нормы морали просто уничтожены. Зачастую в «Киселёв-СМИ» показывают столько войны и смертей, что не каждая взрослая психика способна это выдержать и не каждый мозг способен не верить в жёсткую пропаганду. Куда уж тут дети с их неподготовленной психикой. Благодаря роспропаганде у детей стирается понятие – белого и чёрного и остаётся единственное решение любой проблемы – стрелять и убивать не задумываясь.

Зачастую, именно детей используют в своих целях оккупационные власти «ЛДНР» и военные группировки.

На сегодняшний день в «ЛНР» и «ДНР» под видом «патриотического воспитания» в специальных лагерях детей привлекают к войне. В этих лагерях оккупанты «воспитывают» и учат детей любить «русский мир» и ненавидеть украинцев, Украину и всё что с ней связано.

Также, дети не могут избежать уроков военной подготовки в школе, где, начиная с 9 лет им дают в руки автоматы и учат обращению с оружием.

Как пример этого, является недавняя информация, о том, что военные группировки «ДНР» учат горловских школьников обращаться с оружием. Они ездят по школам города и проводят занятия, на которых ученики учатся разбирать и собирать автоматы, заряжать патроны в обойму и примеряют военное обмундирование. Также, на базе Горловской школы №18 действует клуб «Юный воин».

Детей возят на полигоны-стрельбища, блокпосты, военные подразделения. Дети слушают бесконечные рассказы о зверствах хунты и подвигах псевдогероев. Для пропаганды используют различные военные песенные и литературные конкурсы, смотры строевой и боевой подготовки.

Дошло даже до того, что в магазинах «республик» продают игрушки на военную тематику, с маркировкой, символикой и знамёнами РФ.

Недавно, жительница оккупированного Донецка, блогер Евгения Мартынова на своей страничке в соцсети опубликовала фото. В отделе игрушек в магазине г.Донецк, продают целую коллекцию машинок: «МЧС», «полиция», «Вооружённые силы России» и даже «Военная комендатура».

На днях, представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на форуме «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» сообщил:

«Если сравнить нарушения прав человека в оккупированном Крыму и в оккупированной части Луганской и Донецкой областей, я увидел очень много общего. Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военным конфликтам. Они развернули целые сети лагерей так называемых «патриотического воспитания». Знаете, что это за воспитание? Это любовь «русского мира» и ненависть к украинцам и Украине»

Оккупанты, под управлением кремлёвских хозяев, начали борьбу не только за территорию, а и за умы и сердца нашей молодёжи. Они попросту умножают на «0» все права человека и ставят под угрозу воспитание этих детей в мирной жизни.

«Промывая мозги» детям и подросткам, боевики отбирают у них детство и юношеские годы, навязывая лишь идею «положить жизнь за республику защищая интересы власти».

Пока не поздно, чтобы это остановить, международные организации должны объединиться и цивилизованным способом оказать сопротивление этим действиям, осудить действия оккупантов на международном уровне.

Источник: news.dn.ua