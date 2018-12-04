- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса
С 5 по 20 декабря в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
График работы ПМСЦ МВД в последнем месяце 2018 года выглядит так:
5 декабря – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;
6 декабря – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
12 декабря – поселок Мангуш, пр-т Мира, 72;
13 декабря – поселок Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 87;
14 декабря – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
19 декабря – Доброполье, пр-т Победы, 2;
20 декабря – Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.
Режим работы - с 10:00-11:00 до 16:00.
Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МCЦ МВД:
регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.
Источник: avdeevka.city.
Теги: Донбасс, Донецкая область, МВД, график, декабрь, мобильный сервисный центр
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы
- В Донецке убит экс-глава "Донгорбанка" Ян Кива
- У "ПриватБанка" украли видеокамеры
- Где пьют, там и бьют. Хозяин "отходил" гостя-собутыльника до смерти
- В Горловке двое молодчиков торговали взрывчаткой
- Квартирант решил сделать "перестановку": унес вещи из дома хозяйки
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие12:50
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность13:27
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие12:50
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО12:08
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- Снег по колено, дожди и морозы до минус 30: синоптики дали прогноз до конца зимы - будет много неожиданностей11:31
- Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube11:20
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»