Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса

04.12.2018 12:29

С 5 по 20 декабря в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

График работы ПМСЦ МВД в последнем месяце 2018 года выглядит так:

5 декабря – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;

6 декабря – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;

12 декабря – поселок Мангуш, пр-т Мира, 72;

13 декабря – поселок Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 87;

14 декабря – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

19 декабря – Доброполье, пр-т Победы, 2;

20 декабря – Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Героев Труда, 3.

Режим работы - с 10:00-11:00 до 16:00.

Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Источник: avdeevka.city.