Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе

04.12.2018 14:39

Боевикам на Донбассе выделяют очень мало средств - часто террористы находятся в полуголодном состоянии.

Об этом заявил писатель-террорист Захар Прилепин на словенском телевидении, передает "Диалог.UA".

Боевик отметил, что 90% времени у террористов в "ДНР" уходит на то, чтобы питаться, одеваться, комплектовать боевую амуницию, а на все это требуется деньги, которых там нет.

По его словам, дойной коровой, которая обеспечивала целый батальон деньгами, был именно он. Прилепин отметил, что ему приходилось выезжать из "ДНР", чтобы заработать средства на российском телевидении и потом привезти их боевикам.

Террорист заявил, что он полностью обеспечивал свой батальон, который иногда голодал по несколько суток.

В самой "ДНР" пока не было реакции на провокационные слова боевика.