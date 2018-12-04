- Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе14:39
- Какие грузы боевики «ДНР» вывозят через неконтролируемые пункты пропуска в РФ13:51
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе
Боевикам на Донбассе выделяют очень мало средств - часто террористы находятся в полуголодном состоянии.
Об этом заявил писатель-террорист Захар Прилепин на словенском телевидении, передает "Диалог.UA".
Боевик отметил, что 90% времени у террористов в "ДНР" уходит на то, чтобы питаться, одеваться, комплектовать боевую амуницию, а на все это требуется деньги, которых там нет.
По его словам, дойной коровой, которая обеспечивала целый батальон деньгами, был именно он. Прилепин отметил, что ему приходилось выезжать из "ДНР", чтобы заработать средства на российском телевидении и потом привезти их боевикам.
Террорист заявил, что он полностью обеспечивал свой батальон, который иногда голодал по несколько суток.
В самой "ДНР" пока не было реакции на провокационные слова боевика.
Теги: Россия, Донбасс, деньги, голод, ДНР, батальон, боевики, Захар Прилепин
- Боевики «ДНР» на блокпостах пропускают 10 машин в час. Люди в ярости
- Боевики «ДНР» обустраивают новые траншеи вблизи участка разведения сил
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины поперек дорог
- Боевики «ДНР» не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ запустить БПЛА
- Экс-советник Захарченко жалуется, что его батальон не получает деньги уже третий месяц
- Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами
- Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе14:39
- Какие грузы боевики «ДНР» вывозят через неконтролируемые пункты пропуска в РФ13:51
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие12:50
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- Блокада Азовского моря: Россия пошла на уступки Украине14:57
- Писатель-террорист Прилепин рассказал, как голодают боевики на Донбассе14:39
- Военное положение: Госпогранслужба призывает украинцев воздержаться от поездки в РФ14:22
- Капризы зимы! Синоптики рассказали, к каким погодным сюрпризам надо готовиться14:03
- Какие грузы боевики «ДНР» вывозят через неконтролируемые пункты пропуска в РФ13:51
- Украинские корабли и катера переведены в полную боеготовность13:27
- В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?13:16
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Марьинкой: россиян разгромили с дистанции, у врага тяжелые потери. ВИДЕО13:12
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе лазерное оружие12:50
- Мобильный сервис от МВД: опубликован декабрьский график для Донбасса12:29
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»