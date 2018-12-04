Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля

04.12.2018 16:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Российская Федерация наращивает военное присутствие возле границ Украины.

Военной техники РФ вдоль украинской границы в последнее время стало значительно больше, что говорит о возможном нападении и наступлении России, передает "Диалог.UA".

О предположительных направления удара заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. "Характер дислокации показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина", - рассказал Муженко, отметив как возможные опасные точки северо-восточные, восточные и южные границы Украины.

По его словам, подготовленные Россией дивизии "Прорыв", которые входят в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске, созданы только для наступательных действий. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - добавил Муженко.



Теги: Россия, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, военная техника, Муженко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх