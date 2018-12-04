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РФ окружила Украину мощными дивизиями "Прорыв", отдав им в подчинение боевиков "Л/ДНР", - Муженко о тактике Кремля
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сообщил о том, что Российская Федерация наращивает военное присутствие возле границ Украины.
Военной техники РФ вдоль украинской границы в последнее время стало значительно больше, что говорит о возможном нападении и наступлении России, передает "Диалог.UA".
О предположительных направления удара заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. "Характер дислокации показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина", - рассказал Муженко, отметив как возможные опасные точки северо-восточные, восточные и южные границы Украины.
По его словам, подготовленные Россией дивизии "Прорыв", которые входят в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске, созданы только для наступательных действий. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", - добавил Муженко.
Теги: Россия, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, военная техника, Муженко
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- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:39
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