Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря

04.12.2018 09:12

Сегодня, 4 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях около 200 авто.

Во вторник все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/40;

«Марьинка» - 0/60;

«Новотроицкое» - 30/40;

«Гнутово» - 25/15.