Последние новости раздела
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
- Горловское и мариупольское направление под ударом: В ОРДЛО паника из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу08:06
- Стало известно, как сейчас работают КПВВ на Донетчине21:04
- «В стирке?». Жители ОРДО удивлены исчезновением «флагов ДНР»20:49
Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря
04.12.2018 09:12
Сегодня, 4 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях около 200 авто.
Во вторник все КПВВ открылись по графику зимнего периода и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 0/40;
«Марьинка» - 0/60;
«Новотроицкое» - 30/40;
«Гнутово» - 25/15.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
Читайте также:
- Ситуация в пунктах пропуска утром 20 апреля
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 мая
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 августа
- Ситуация в пунктах пропуска утром 31 мая
- Небывалый ажиотаж на КПВВ: за сутки линию разграничения на Донбассе пересекли более 34 тысяч человек - ГПСУ
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
- Горловское и мариупольское направление под ударом: В ОРДЛО паника из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу08:06
- Стало известно, как сейчас работают КПВВ на Донетчине21:04
- Украинские порты в Азовском море частично разблокированы10:28
- Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси10:20
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- УЕФА объявила о переносе матча Шахтер — Лион из Харькова08:20
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»