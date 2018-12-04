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В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением

04.12.2018 10:09
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В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением

В ближайшие сутки мобильный оператор боевиков "Феникс" может быть недоступен на территории, временно подконтрольной боевикам "ДНР".

О сбоях связи оператора террористов в "ДНР" и Донецке, предупредили оккупанты из фейкового "министерства связи ДНР", передает "Диалог.UA".

Террористы объясняют, что будут якобы проводится плановые ремонтные работы, в связи с чем начиная с ночи 4 декабря связь "Феникса" может пропадать местами, или не работать вообще.

Боевики обещают, что к 12 дня 4 декабря все восстановят. В период "ремонтных работ" невозможно будет отправлять SMS и USSD-запросы. Кроме этого, не будет работать и мобильный Интернет от "Феникса".



Теги: Донецк, Донбасс, Интернет, ремонт, связь, мобильный оператор, мобильная связь, ДНР, боевики
 
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