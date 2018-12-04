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Архив - Донецкая область

В Донецке критически не хватает детских врачей

04.12.2018 08:48
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В Донецке критически не хватает детских врачей

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах сложилась критическая ситуация из-за нехватки детских врачей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов неоднократно сообщали о критической ситуации сложившейся в медицине – не хватает узких специалистов, нет возможности пройти ряд обследований. Однако, пугает то, что не хватает детских врачей! Доходит до того, что на больницу остается один (!!!) детский врач. При этом в лечебных учреждениях постоянно ведутся проверки КРУ, прокуратуры и других «правоохранительных органов».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Вот ещё из сегодняшнего весёлого от воевавшего орка...»,
«В детской больнице аншлаг, и куча нервов… Работает один детский врач на всю больницу»,
«Брешут! еще работает КРУ, прокуратура и т.п. органы, ищут нарушения, — деньга н-нада...»



Теги: Донецк, Донбасс, дети, врачи, больницы, прокуратура, КРУ, соцсети, проверки
 
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