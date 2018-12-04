Последние новости раздела
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку
04.12.2018 11:10
В неподконтрольном украинской власти Донецке сотрудники коммунальных служб начали монтаж главной новогодней елки «ДНР».
Об этом пишут местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.
«Сегодня приступили к возведению каркаса. Работы проводятся на площади Ленина в центре столицы.
Ведется сборка нижнего яруса каркаса елки. В работах задействованы порядка 10 человек и две автовышки.
Отметим, что традиционно устанавливать и украшать новогоднюю елку в Донецке начинают в начале декабря», – говорится в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, новогодняя елка, монтаж, коммунальщики, соцсети
Читайте также:
- Детский дом "раскрасили" новогодней иллюминацией
- На городскую елку во Дворец спорта "Дружба" пришло 37 тысяч детей
- Колючая красавица способна вылечить!
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- На главной улице Донецка заваривают канализационные люки, - журалист
- В Донецке собирают последний "урожай" новогодних елок
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО12:08
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- Снег по колено, дожди и морозы до минус 30: синоптики дали прогноз до конца зимы - будет много неожиданностей11:31
- Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube11:20
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Во Львове запускается словацкий конкурент Uber11:00
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- Украинские порты в Азовском море частично разблокированы10:28
- Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси10:20
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»