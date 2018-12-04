В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку

04.12.2018 11:10

В неподконтрольном украинской власти Донецке сотрудники коммунальных служб начали монтаж главной новогодней елки «ДНР».

Об этом пишут местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.

«Сегодня приступили к возведению каркаса. Работы проводятся на площади Ленина в центре столицы.

Ведется сборка нижнего яруса каркаса елки. В работах задействованы порядка 10 человек и две автовышки.

Отметим, что традиционно устанавливать и украшать новогоднюю елку в Донецке начинают в начале декабря», – говорится в сообщении.