Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку

04.12.2018 11:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку

В неподконтрольном украинской власти Донецке сотрудники коммунальных служб начали монтаж главной новогодней елки «ДНР».

Об этом пишут местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.

«Сегодня приступили к возведению каркаса. Работы проводятся на площади Ленина в центре столицы.

Ведется сборка нижнего яруса каркаса елки. В работах задействованы порядка 10 человек и две автовышки.

Отметим, что традиционно устанавливать и украшать новогоднюю елку в Донецке начинают в начале декабря», – говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, новогодняя елка, монтаж, коммунальщики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх