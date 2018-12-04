Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»

04.12.2018 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» «присмотрели» для себя очередное офисное здание в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР»и российские оккупанты занимают во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах лучшие административные здания. При этом здания превращаются в казармы.

В соцсетях дончане рассказывают, что во временно оккупированном Донецке оккупанты «присматривают» очередное офисное здание, в котором размещен ПромСтройНИИ. Работников института предупредили, что им «пора собирать вещи»:

«Донецк ДФ Какая-то движуха дЫрявых на территории р…кого офиса СКМ рядом с ПромСтройНИИ — ворота в парк закрыли, лазЮт щели в заборе ищут. Свежих «шахтеров» будут завозить? Слухи от работника института: сказали собирать потихоньку вещи на выход»,
«Это в каком районе?»,
«На Артема, вроде»,
«Артема 145а ( ПромСтройНииПроект ) — давече провели инвентаризацию фондом госимущества. Поговаривают будут передавать здание а кому не известно. Пока писал чето бахнуло в стороне ЯБП — тяжелым (((»,
«Промстройниипроект — на Университетской был. Нелалеко от Северного АВ Там еще заводик у них был»,
«Це науково-дослідницька база ПСНП була й полігон там під різні випробування, проектувальники частково ще сиділи на пр.Миру,«Білий лебедь» з вікон було видно...»,
«Точно! Прстепенно забываю Город(((»,
«Ацвабадили».



Теги: Донецк, Донбасс, офис, здание, ДНР, боевики, администрация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх