- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» «присмотрели» для себя очередное офисное здание в центре города.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР»и российские оккупанты занимают во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах лучшие административные здания. При этом здания превращаются в казармы.
В соцсетях дончане рассказывают, что во временно оккупированном Донецке оккупанты «присматривают» очередное офисное здание, в котором размещен ПромСтройНИИ. Работников института предупредили, что им «пора собирать вещи»:
«Донецк ДФ Какая-то движуха дЫрявых на территории р…кого офиса СКМ рядом с ПромСтройНИИ — ворота в парк закрыли, лазЮт щели в заборе ищут. Свежих «шахтеров» будут завозить? Слухи от работника института: сказали собирать потихоньку вещи на выход»,
«Это в каком районе?»,
«На Артема, вроде»,
«Артема 145а ( ПромСтройНииПроект ) — давече провели инвентаризацию фондом госимущества. Поговаривают будут передавать здание а кому не известно. Пока писал чето бахнуло в стороне ЯБП — тяжелым (((»,
«Промстройниипроект — на Университетской был. Нелалеко от Северного АВ Там еще заводик у них был»,
«Це науково-дослідницька база ПСНП була й полігон там під різні випробування, проектувальники частково ще сиділи на пр.Миру,«Білий лебедь» з вікон було видно...»,
«Точно! Прстепенно забываю Город(((»,
«Ацвабадили».
Теги: Донецк, Донбасс, офис, здание, ДНР, боевики, администрация
- В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве свежих могил боевиков в Донецке: соцсети передали подробности
- В Донецке подорвался КАМАЗ с боевиками «ДНР»
- Дончане обеспокоены движением боевиков «ДНР» и свежими следами траков на улицах
- В Донецк пришел вечерний бой
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Гордон рассказал, на какой регион Украины нацелилась и готовит нападение Россия. ВИДЕО12:08
- В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»11:52
- Снег по колено, дожди и морозы до минус 30: синоптики дали прогноз до конца зимы - будет много неожиданностей11:31
- Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube11:20
- В Донецке начали устанавливать новогоднюю елку11:10
- Во Львове запускается словацкий конкурент Uber11:00
- Через донбасские КПВВ не пропустили смартфоны, газовое оборудование и обувь10:49
- Украинские порты в Азовском море частично разблокированы10:28
- Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси10:20
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»