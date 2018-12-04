В Донецке в одном из больших офисных комплексов замечено «движение» боевиков «ДНР»

04.12.2018 11:52

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» «присмотрели» для себя очередное офисное здание в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР»и российские оккупанты занимают во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах лучшие административные здания. При этом здания превращаются в казармы.

В соцсетях дончане рассказывают, что во временно оккупированном Донецке оккупанты «присматривают» очередное офисное здание, в котором размещен ПромСтройНИИ. Работников института предупредили, что им «пора собирать вещи»:

«Донецк ДФ Какая-то движуха дЫрявых на территории р…кого офиса СКМ рядом с ПромСтройНИИ — ворота в парк закрыли, лазЮт щели в заборе ищут. Свежих «шахтеров» будут завозить? Слухи от работника института: сказали собирать потихоньку вещи на выход»,

«Это в каком районе?»,

«На Артема, вроде»,

«Артема 145а ( ПромСтройНииПроект ) — давече провели инвентаризацию фондом госимущества. Поговаривают будут передавать здание а кому не известно. Пока писал чето бахнуло в стороне ЯБП — тяжелым (((»,

«Промстройниипроект — на Университетской был. Нелалеко от Северного АВ Там еще заводик у них был»,

«Це науково-дослідницька база ПСНП була й полігон там під різні випробування, проектувальники частково ще сиділи на пр.Миру,«Білий лебедь» з вікон було видно...»,

«Точно! Прстепенно забываю Город(((»,

«Ацвабадили».