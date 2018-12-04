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Архив - Донецкая область

В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?

04.12.2018 13:16
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В Мариуполе начнутся сборы резервистов. Кого коснется?

В Мариуполе в конце этой недели могут начаться сборы резервистов. Об этом MRPL.CITY сообщил заместитель военного комиссара по работе с личным составом Донецкого областного военного комиссариата Николай Шарий.
С третьего декабря в связи с введением военного положения в Украине объявили сборы резервистов и военнообязанных. Но в Мариуполе такие мероприятия еще не начинались. По словам Николая Шария, сборы проходят уже в Запорожской и Одесской областях. В Мариуполе сборы объявят предположительно на этой или следующей недели. Собрания должны пройти до новогодних праздников.
На сборы призываются военнослужащие, которые были мобилизованы, а потом уволились и стали на воинский учет. В первую очередь соберут людей до 40 лет, прошедших военное подготовку. Вторая очередь состоит из личного состава до 60 лет. Другая категория – граждане, прошедшие срочную службу с 2014 и оказавшиеся в оперативном резерве.
Минобороны пообещало финансово компенсировать время, потраченное на сборы. Так, в зависимости от воинской должности резервисты получат от трех до пяти тысяч гривен. Безработным за 30 суток выплатят 1600 гривен.
За неявку на сборы грозит штраф от 85 до 119 грн, а за повторное нарушение в течение года – от 170 до 255 грн (ст. 210 КоАП). Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 1190 грн или арест сроком до шести месяцев (ч. 2 ст. 337 УК Украины).
Напомним, с 3 декабря в Украине начались сборы резервистов и военнообязанных. По всей стране пройдут собрания в составе бригад до 15 суток и до 20 суток в учебных центрах. Предполагается, что все сборы будут завершены до начала новогодних праздников. В Мариуполе в связи с введением военного положения создан Совет обороны, в который вошли представители военных, силовиков и местных органов власти.



Теги: Донбасс, Мариуполь, военкомат, резервисты
 
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