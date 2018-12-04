В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ

04.12.2018 08:57

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что российско-оккупационные войска несут ощутимые потери на Донбассе.

Минувшие сутки, 3 декабря, прошли достаточно напряженно, так как боевики "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, было зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также били из минометов калибра 82 и 120 мм.

К несчастью, в ходе огневых провокаций противника ранения получили сразу двое украинских военнослужащих. Согласно данным разведки, трое российских наемников были уничтожены, а еще трое получили ранения.