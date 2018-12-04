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Архив - Донецкая область

Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область

04.12.2018 08:18
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Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область

В минувшие выходные в Донецкой области зафиксировано около 150 взрывов. Их количество волнообразно меняется, сообщает avdeevka.city со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, охватывающий период с вечера 30 ноября по вечер 2 декабря.

В период с вечера 30 ноября до вечера 1 декабря в Донецкой области представители СММ констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (НРПО), зафиксировав, среди прочего, приблизительно 60 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 185 взрывов). Большинство НРПО было зафиксировано к юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и к северо-востоку от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Мариуполя).

С вечера 1 по вечер 2 декабря СММ констатировала уменьшение количества НРПО, отметив при этом увеличение количества взрывов (около 90), по сравнению с предыдущими сутками. Большинство НРП было зафиксировано в районах к юго-востоку от Светлодарска, а также к западу и юго-западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Неоднократные пролеты снарядов и редкие взрывы фиксировались в районе Донецкой фильтровальной станции.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, Светлодарск, ОБСЕ, взрывы, Донецкая фильтровальная станция
 
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