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"Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
В РФ уже опровергли заявление президента Украины Петра Порошенко о планах Кремля оккупировать еще и Мариуполь с Бердянском.
Но не все так однозначно. Зачем Кремлю оккупация новых украинских территорий, рассказал в Facebook российский пропагандист Эль Мюрид, передает "Диалог.UA". Опасения Порошенко о том, что РФ может попробовать захватить сухопутный коридор в Крым не лишены здравого смысла, уверен Мюрид. Дело в том, что аннексия полуострова стала огромной ошибкой РФ, и исправить ситуацию для него можно только силовым путем.
Проблема в том, что без материковой Украины полуостров обречен из-за дефицита воды. "Замены Крымскому каналу нет. Более того - найденное решение: использование подземных источников - стало катастрофой, для разрешения которой требуются дополнительные источники воды к тем, которые требуются для организации повседневной жизни", - констатировал пропагандист, уточнив, что больше всего пострадает северная часть полуострова, которая уже превращается в солончаковую пустыню.
Произойдет это в течение ближайших 2 - 3 лет, уверен он. "Ситуация ставит жесткий вопрос. Либо нужна вода, либо нужно вывозить людей. Никак иначе проблема не решается", - заверил российский блогер.
Он предположил, что альтернативным решением проблемы может стать эвакуация с полуострова гражданского населения. Оставить там Кремль может только персонал военных баз, ради которых в 2014 году и захватил полуостров.
Однако силовой вариант более вероятен. Мюрид предупредил, что Бердянском и Мариуполем РФ может не ограничиться. "Мариуполь и Бердянск - это так, мелочи. Важнее их становится Каховское водохранилище и контроль над днепровской водой, которую можно снова направить в Крым. Причем контроль не только в нижнем течении, но и по всем гидроузлам днепровского каскада - здесь опять же половинчатые решения бессмысленны", - высказал мнение блогер РФ.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что оккупанты в Крыму бьются в истерике и не знают, что делать: Россия признала большие проблемы с пресной водой на полуострове - все может плохо закончиться.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Бердянск, Мариуполь, захват
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