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Боевики Донбасса лишились «покровителя» из США: раскрыта роль санкций
В Соединенных Штатах решили запретить продажу товаров с символикой террористов с оккупированных районов Донбасса
Об этом говорится на странице посольства США в сети.
«По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки», — говорится в сообщении.
Более того, в Ebay обратились к своему «конкуренту».
«Ожидаем соответствующих шагов Amazon Inc», — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Amazon.com — глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики «ДНР»
Об этом в Фейсбук написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм. Адресс: [email protected]Требуйте остановить продажу товаров, что усиливает гибридную войну России против цивилизованного мира», — написала она.
Супрун отметила, что война, которую ведет Россия уже унесла более 10 000 жизней.
«Флаг «ДНР» — это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации. Россия оккупировала 7% территории Украины и обстрелы ведутся по украинским населенных пунктах каждый день. И не забывайте о малазийском самолете MH-17 который сбили с российской «Бука», нелегально ввезенного на территорию Украины из России. Погибли 298 человек — все пассажиры и экипаж», — добавила и.о.министра.
Источник: https://politeka.net
Теги: США, Донбасс, санкции, ДНР, ЛНР
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