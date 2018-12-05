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«Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»
В ОРДО после «выборов» значительно ухудшилась экономическая ситуация, что привело к многочисленным жалобам членов НВФ на нового главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом сообщает telegram-канал «Донецкий Абориген».
По словам участников НВФ, на данный момент стоимость большей части продуктов и товаров в «республике» выше на 20 — 30%, чем в Украине. «Донецкий Абориген» уточнил:
«Все это — не принятый в Москве хитрый план под названием „Дайте Денег“ или как его пушилинцы называли, „развития“… Не согласна Москва участвовать в таком распиле денег, еще и в пользу МММ. Целевые программы не приняты».
По информации ресурса, Кремль не доверяет своим ставленникам в «ЛДНР». Ресурс сообщает о 30% «откатов». При этом «Донецкий Абориген» прогнозирует крах ОРДО и отмечает:
«Закладывать в бюджетное финансирование откат 30% от общей суммы сама по себе неживая тенденция, смертельная для „государства“».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, жалобы, ОРДО, НВФ
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