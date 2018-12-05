"ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью

05.12.2018 19:10

Боевики "ДНР" в ночное время суток активно стягивают к линии фронта в районе Марьинки дополнительные силы, танки и бронетехнику.

Передовые подразделения украинской армии сообщают, что российские наемники уже несколько дней усиливают свои подразделения, в том числе тяжелой бронетехникой, БМП и танками. Об этом сообщают журналисты телеканала "Украина", побывавшие на позициях украинских военных в 30 км западнее Донецка.

Наемники концентрируют технику напротив украинских позиций.

Бойцы украинской армии сообщили, что боевики "ДНР" перебрасывают технику в ночное время суток - силы ООС наблюдают передвижение бронетехники в течение всей ночи. Более того, российские наемники резко активизировались в течение 2 суток после введения Украиной военного положения. Сюжет журналистов с передовой был опубликован в Интернете.

Напомним, в ОРДЛО переполох из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу. Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк сотрясали мощные взрывы и стрельба.



Источник: www.dialog.ua