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"ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью
Боевики "ДНР" в ночное время суток активно стягивают к линии фронта в районе Марьинки дополнительные силы, танки и бронетехнику.
Передовые подразделения украинской армии сообщают, что российские наемники уже несколько дней усиливают свои подразделения, в том числе тяжелой бронетехникой, БМП и танками. Об этом сообщают журналисты телеканала "Украина", побывавшие на позициях украинских военных в 30 км западнее Донецка.
Наемники концентрируют технику напротив украинских позиций.
Бойцы украинской армии сообщили, что боевики "ДНР" перебрасывают технику в ночное время суток - силы ООС наблюдают передвижение бронетехники в течение всей ночи. Более того, российские наемники резко активизировались в течение 2 суток после введения Украиной военного положения. Сюжет журналистов с передовой был опубликован в Интернете.
Напомним, в ОРДЛО переполох из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу. Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк сотрясали мощные взрывы и стрельба.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, техника, Марьинка, атака, ДНР
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