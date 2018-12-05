Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью

05.12.2018 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью

Боевики "ДНР" в ночное время суток активно стягивают к линии фронта в районе Марьинки дополнительные силы, танки и бронетехнику.

Передовые подразделения украинской армии сообщают, что российские наемники уже несколько дней усиливают свои подразделения, в том числе тяжелой бронетехникой, БМП и танками. Об этом сообщают журналисты телеканала "Украина", побывавшие на позициях украинских военных в 30 км западнее Донецка. 

Наемники концентрируют технику напротив украинских позиций.

Бойцы украинской армии сообщили, что боевики "ДНР" перебрасывают технику в ночное время суток - силы ООС наблюдают передвижение бронетехники в течение всей ночи. Более того, российские наемники резко активизировались в течение 2 суток после введения Украиной военного положения. Сюжет журналистов с передовой был опубликован в Интернете.

Напомним, в ОРДЛО переполох из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу. Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк сотрясали мощные взрывы и стрельба.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, техника, Марьинка, атака, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх