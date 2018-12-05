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Архив - Донецкая область

На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие

05.12.2018 10:32
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На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе готовятся к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками. Как передает replyua.net со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Он отметил, что в рабочей группе по вопросам безопасности участники по-прежнему рассматривают дополнительные мероприятия для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

«Очень надеюсь, что у нас будет на самом деле серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками», – заявил Сайдик. Напомним, что проведение последней в текущем году встречи трехсторонней контактной группы запланировано на 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января следующего года.

Как уже сообщалось, ранее экс-замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал о «свете в конце тоннеля» для Донбасса. 



Теги: Украина, Донбасс, война, новый год, перемирие, ОБСЕ
 
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