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Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
Госкомпания Китая выиграла тендер на реконструкцию энергоблока в освобожденном от гибридной армии РФ городе Славянске, что на Донбассе.
О важнейшем сотрудничестве Украины и Китая на Донбассе рассказал "Диалог.UA", передает "ЛентаUA.net".
Государственная компания КНР Dongfang Electric International Corporation (DEIC) выиграла тендер на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции.
Китайцы осуществят мегапроект за 19Б09 миллиардов гривен. Мощность 6-го энергоблока, который будут реставрировать китайцы, составит 300 мВт. Работа на нем закончатся до сентября 2024 года.
Проект очень важен для Украины. Киев получает мощного и надежного партнера на Донбассе, заинтересованного в том, чтобы ситуация там оставалась стабильной. Агрессор РФ не сможет "тягаться" с такой влиятельной и богатой страной как Китай.
Теги: Украина, Донбасс, Китай, Славянск, помощь, энергоблок
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