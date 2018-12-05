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В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко
05.12.2018 17:45
В оккупированном Донецке арестован бывший "командир республиканской гвардии "ДНР" Григорий Беляев. Об этом в соцсетях сообщают пособники террористов, передает УНИАН.
Отметим, что Беляев "Белый" дружил с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко.
После прихода к "власти" Пушилина Беляев попал под сокращение, а затем был отправлен "на подвал". Судя по постам пособников террористов, его арестовали еще месяц назад. Также пособникам террористов стало известно, что вместе с Беляевым "на подвал" попали и два его товарища.
Ранее боевики "ДНР" взяли штурмом дом очередного своего "комбата" по кличке "Шаман" и увезли его "на подвал".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, арест, ДНР, Захарченко
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