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Архив - Донецкая область

В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»

05.12.2018 21:30
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В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области фармацевтическое предприятие ООО «Стиролбиофарм» заявили о «высоких темпах роста производства». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так называемый «начальник отдела химической и фармацевтической промышленности» Виктория Желобенко сообщила:

«Сегодня ассортимент выпускаемой продукции ООО „Стиролбиофарм“ составляет 42 наименования. Несмотря на многочисленные трудности, темпы роста производства неуклонно растут. Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции».

В свою очередь, так называемый «директор предприятия» Максим Лебедев отметил:

«В 2018 году состоялся запуск производства новых препаратов, содержащих макро-, микроэлементы: „ЦинкМакс“, „ФерроМакс“, „МагнийМакс“, „Меломакс“ и „Йодомакс“, рецептура которых разработана специалистами ООО „Стиролбиофарм“. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разрабатывать и внедрять в производство препараты, которые остро необходимы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, ОРДО
 
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