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ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
Вооруженные силы Украины понесли санитарные и летальные потери на временно оккупированном Донбассе из-за провокаций и нападений армии РФ.
За прошедшие сутки, 4 декабря, обстановка в районе проведения операции на Донбассе была напряженной, однако полностью контролируемой ВС Украины, передает "Диалог.UA". В частности, боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Кроме того, было зафиксировано семь случаев применения противником запрещенного минскими соглашениями вооружения.
Оккупанты РФ вели обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К сожалению, в результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, а трое бойцов получили ранения. В свою очередь, двое пророссийских боевиков были уничтожены и еще 5 получили ранения.
Напомним, у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, потери, ВСУ, обстрелы
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