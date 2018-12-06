Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым

06.12.2018 13:58

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах под временно оккупированной Горловкой издеваются над людьми, стоящими в очередях на въезд и выезд с временно оккупированных территорий.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на въезде и выезде с временно оккупированных территориях Донецкой области издеваются над людьми, стоящими в многочасовых очередях. Так, на блокпосту под временно оккупированной Горловкой «маленькими» считаются дети до 1 года. Лица, которые пересекают блокпост с таким ребенком, могут рассчитывать на попадание в «льготную» очередь. Если же ребенку 1 год и 10 месяцев – он считается взрослым и лица, которые пересекают блокпост с таким ребенком, отправляются в общую очередь.

Учитывая погодные условия и скорость продвижения – 10 машин за 2 часа – остается только содрогаться от ужаса, при мысли о крохе, попавшей в общую очередь.

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«Из группы, может кому-то пригодится — Вчера ехал из Горловки в Артемовск с ребенком 1 год и 10 мес., ни на одном днр-кардоне не пропустили по льготе, везде сказали что до годика. Украина кстати не пускает легковые машины с более чем 5 пассажиров(у меня было 5 взрослых + ребенок), сказали что могли бы пустить, если бы у всех фамилии были одинаковыми, пришлось одному переходить пешком»,

«Из группы: Горловка движения практически нет((( за 2 часа продвинулись на 10 машин в основной очереди((».