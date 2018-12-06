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Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"
Один из первых главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин рассказал о полном развале военных частей российских наемников "ЛДНР" на Донбассе, раскрыв подробности о происходящем на оккупированной территории.
На своей странице в социальной сети Гиркин сообщил, что Россия попала в тяжелейшее положение, и все, о чем он предупреждал в 2014-2015 годах сбываются с удивительной точностью, передает dialog.ua.
Стрелков сообщил, что Россия терпит поражение по всем фронтам: усиление санкций Запада, развал подконтрольных России боевых подразделений "ЛДНР" и безнадежный тупик российских военных в Сирии "без малейших шансов на возможность победы" .
"Санкции только усиливаются, враг - тоже, в стране - апатия и разочарование, растет возмущение властями и их действиями... "Корпуса народной милиции" на Донбассе - "демотивированы в хлам" и "еле дышат" - совершенно не способны к наступлению и очень ограниченно - к обороне", - пишет Гиркин на своей странице.
Гиркин сообщает, что Россию ждет большая война и она неизбежна - и теперь у Путина всего два варианта для действий.
Первый (по которому медленно, но неуклонно катится Наногений) — к ползучей капитуляции, которая вызовет локальные (но фатальные для внутриполитической ситуации военные поражения на Донбассе и в Сирии.
Второй — пока еще не поздно, принять тяжелейшее решение и начать сражаться с врагами всерьез.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Сирия, санкции, ДНР, ЛНР, боевики, Стрелков, Гиркин, соцсети
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