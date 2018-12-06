Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"

06.12.2018 22:31

Один из первых главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин рассказал о полном развале военных частей российских наемников "ЛДНР" на Донбассе, раскрыв подробности о происходящем на оккупированной территории.

На своей странице в социальной сети Гиркин сообщил, что Россия попала в тяжелейшее положение, и все, о чем он предупреждал в 2014-2015 годах сбываются с удивительной точностью, передает dialog.ua.

Стрелков сообщил, что Россия терпит поражение по всем фронтам: усиление санкций Запада, развал подконтрольных России боевых подразделений "ЛДНР" и безнадежный тупик российских военных в Сирии "без малейших шансов на возможность победы" .

"Санкции только усиливаются, враг - тоже, в стране - апатия и разочарование, растет возмущение властями и их действиями... "Корпуса народной милиции" на Донбассе - "демотивированы в хлам" и "еле дышат" - совершенно не способны к наступлению и очень ограниченно - к обороне", - пишет Гиркин на своей странице.

Гиркин сообщает, что Россию ждет большая война и она неизбежна - и теперь у Путина всего два варианта для действий.

Первый (по которому медленно, но неуклонно катится Наногений) — к ползучей капитуляции, которая вызовет локальные (но фатальные для внутриполитической ситуации военные поражения на Донбассе и в Сирии.

Второй — пока еще не поздно, принять тяжелейшее решение и начать сражаться с врагами всерьез.