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Донецкая область за сутки пережила около 450 взрывов
В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня с ростом взрывов, сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет наблюдателей (опубликован вечером 5 декабря).
В период с вечера 3 декабря по вечер 4 декабря СММ констатировала на Донетчине увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 450 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано приблизительно 210 взрывов.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в юго-восточном и юго-западном направлениях от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), а также к юго-западу и северо-западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).
В районе Донецкой фильтровальной станции зафиксировано более 40 взрывов, пролет около 20 снарядов, а также 2 вспышки дульного пламени.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция
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