Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"

06.12.2018 18:11

Губарев заявил, что ранее не приезжал в "ДНР", так как у него здесь не было дел.

Теперь одиозный террорист уверяет, что у него в оккупированном Донецке дел предостаточно, в ОРДО, откуда он выехал после неудачной попытки участия в "выборах", Губарев находится с конца минувшего ноября, передает "Диалог.UA".

"Мне здесь было нечего делать, я не был участником предвыборного процесса. Я использовал это время для восстановления сил и написания некой доли текстов для книги", - заявил вернувшийся Губарев.

Он коснулся темы беглых друзей уничтоженного Захарченко. По его словам, террорист Прилепин, а также "министр" Тимофеев с не менее известным другом Захарченко Казаковым на данный момент находятся на территории России.

"Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается", – сказал Губарев, намекнув, что после смены "власти" в ОРДО в "ДНР" им путь заказан.