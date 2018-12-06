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"Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"

06.12.2018 14:38
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"Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"

Писатель из России Захар Прилепин, который воевал в рядах боевиков "молодой республики", объяснил, почему не вернется на оккупированный Донбасс.

По словам писателя-террориста, "республика" превратилась в очередную область Российской Федерации, где занимаются дележкой бизнеса.

Прилепин рассказал, что после ликвидации главаря боевиков Захарченко в "ДНР" начались кардинальные перемены, передает "Диалог.UA" со ссылкой на словенский телеканал RTV.

Писатель уехал из РФ в "молодую республику", поскольку счел "ДНР" свободной для поэтического и музыкального творчества.

Однако Прилепин все еще курирует свой "батальон", но уже не хочет бороться за "интересы большого бизнеса" и "капитализм".



Теги: Россия, Донбасс, бизнес, ДНР, батальон, боевики, Захар Прилепин
 
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