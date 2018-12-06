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Минус пять российских наемников за сутки: бойцы ВСУ разрушили планы боевиков "Л/ДНР" на успешную атаку

06.12.2018 08:54
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Минус пять российских наемников за сутки: бойцы ВСУ разрушили планы боевиков "Л/ДНР" на успешную атаку

Личный состав гибридной армии Российской Федерации на оккупированном Донбассе несет летальные и санитарные потери, применяя тяжелое вооружение.

Прошедшие сутки, 5 декабря, носили признаки обострения ситуации на отдельных отрезках линии фронта на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, пророссийские боевики "Л/ДНР" 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Более того, в шести случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Речь идет о минометах разного калибра и зенитных установках.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боевых действий ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

По данным разведки, трех оккупантов удалось уничтожить, а еще двое были ранены.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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