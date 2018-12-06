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Архив - Донецкая область

На КПВВ не «забирают» в ВСУ дееспособных мужчин. Дончане развенчивают слухи

06.12.2018 09:44
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На КПВВ не «забирают» в ВСУ дееспособных мужчин. Дончане развенчивают слухи

В пабликах в социальных сетях, посвященных обсуждению ситуации на блокпостах, появились слухи о том, что мужчин дееспособного возраста массово задерживают украинские пограничники.

Очевидцы, пересекающие КПВВ, подчеркивают, что это ложь, передает donpress.com.

Фейковую информацию запускают в виде опросов.

«Подскажите мужчинам в возрасте до 60 лет, сейчас не опасно пересекать блок посты? Всякие слухи ходят нехорошие», — пишут комментаторы.

В ответ на это пользователи отмечают, что ситуация на КПВВ не поменялась — даже после введения военного положения ничего подобного не происходит.

«Я в понедельник проезжал, все по-старому», — написал участник обсуждения.

«А вы больше слушайте и дальше сидите и бойтесь!!! Взрослые люди, а всяким сплетням верите!» — возмущаются комментаторы.

«Где вы берете этот бред? кто забирает?» — также пишут пользователи.



Теги: Донбасс, пограничники, задержание, мужчины, блокпост, ВСУ, соцсети, КПВВ
 
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