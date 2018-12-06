Сотни боевиков попались на Донетчине

06.12.2018 16:21

С начала года полицейские Донецкой области задержали 254 участника незаконных вооруженных формирований. 44 установлены и находятся в розыске.

Сотрудники криминальной полиции области продолжают выявлять членов различных военных группировок террористов, воевавших на передовых позициях, а также дежуривших на блокпостах, сообщает avdeevka.city.

За четыре года, увидев, сколько их сообщников были задержаны полицией, экс-боевики стали более тщательно скрывать свое прошлое, ликвидировать доказательства своей причастности к НВФ.

Чтобы разоблачить даже одного человека, который может угрожать безопасности граждан, необходима тщательная оперативная работа, которая может забрать не один месяц. Сыщики по фрагментам восстанавливают хронологию событий, проверяют показания десятков свидетелей.

Так, только за последние сутки установлены три участника незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли незаконную фильтрацию, осматривали транспорт и документы граждан на блокпостах.

В Константиновке задержали боевика, который прятался четыре года. Скрытный образ жизни вел и житель Славянска, который во время оккупации города нес службу водки и сигареты.

Обоим, согласно ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (с создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности), грозит до 8 лет лишения свободы.

А бывший участник НВФ из Краматорска, понимая, что наказание наступит рано или поздно, сам пришел к полицейским, чтобы сдаться. 41-летний мужчина рассказал, что ему приказывали проверять не только водителей, но и пассажиров, а еще - блокировать перемещение украинской техники. За это он и остальные постовые получали пищу, иногда - деньги. Когда экс-наемник узнал о предоставленный государством шанс освободиться от уголовной ответственности - добровольно обратился в полицию.

Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего боевика. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, человек сможет вернуться к нормальной жизни.

С начала года правоохранителям Донетчины добровольно сдались около 30 боевиков.