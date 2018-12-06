- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке15:41
- "Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"14:38
- В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела14:26
- Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым13:58
- Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска13:39
- Туман, изморозь и гололед! Какая погода ожидает Донетчину13:01
- На КПВВ не «забирают» в ВСУ дееспособных мужчин. Дончане развенчивают слухи09:44
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря09:06
Сотни боевиков попались на Донетчине
С начала года полицейские Донецкой области задержали 254 участника незаконных вооруженных формирований. 44 установлены и находятся в розыске.
Сотрудники криминальной полиции области продолжают выявлять членов различных военных группировок террористов, воевавших на передовых позициях, а также дежуривших на блокпостах, сообщает avdeevka.city.
За четыре года, увидев, сколько их сообщников были задержаны полицией, экс-боевики стали более тщательно скрывать свое прошлое, ликвидировать доказательства своей причастности к НВФ.
Чтобы разоблачить даже одного человека, который может угрожать безопасности граждан, необходима тщательная оперативная работа, которая может забрать не один месяц. Сыщики по фрагментам восстанавливают хронологию событий, проверяют показания десятков свидетелей.
Так, только за последние сутки установлены три участника незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли незаконную фильтрацию, осматривали транспорт и документы граждан на блокпостах.
В Константиновке задержали боевика, который прятался четыре года. Скрытный образ жизни вел и житель Славянска, который во время оккупации города нес службу водки и сигареты.
Обоим, согласно ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (с создания не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности), грозит до 8 лет лишения свободы.
А бывший участник НВФ из Краматорска, понимая, что наказание наступит рано или поздно, сам пришел к полицейским, чтобы сдаться. 41-летний мужчина рассказал, что ему приказывали проверять не только водителей, но и пассажиров, а еще - блокировать перемещение украинской техники. За это он и остальные постовые получали пищу, иногда - деньги. Когда экс-наемник узнал о предоставленный государством шанс освободиться от уголовной ответственности - добровольно обратился в полицию.
Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождения от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.
Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего боевика. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, человек сможет вернуться к нормальной жизни.
С начала года правоохранителям Донетчины добровольно сдались около 30 боевиков.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, розыск, задержание, блокпост, боевики, КПВВ, НВФ
- За неделю на донбасских блокпостах поймали 11 боевиков
- На блокпостах Мариуполя за 3 месяца задержали 33 боевика
- В Донецкой области поймали 30 боевиков и их пособников
- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"
- Жители "ДНР" возмущены беззаконием боевиков Захарченко под Горловкой и неожиданно хвалят Украину
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики15:59
- Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке15:41
- В ОРЛО произошла масштабная авария — 9 пострадавших15:20
- "Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"14:38
- В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела14:26
- Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым13:58
- Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска13:39
- Туман, изморозь и гололед! Какая погода ожидает Донетчину13:01
- В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение16:38
- Сотни боевиков попались на Донетчине16:21
- Террорист "ЛНР" взорвал прохожую - тяжелораненую жертву спасают медики15:59
- Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке15:41
- В ОРЛО произошла масштабная авария — 9 пострадавших15:20
- Российские банки могут отключить от системы SWIFT: названа причина15:01
- "Интересы большого бизнеса", - писатель-террорист Прилепин объяснил, почему сбежал от боевиков "ДНР"14:38
- В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела14:26
- Боевики «ДНР» считают ребенка в возрасте больше года – взрослым13:58
- Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска13:39
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте