Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой

06.12.2018 21:32

За сутки, 6 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе, боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, причем, ни один военный ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, передает apostrophe.ua.

"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине.

А по опорным пунктам наших войск вблизи Лебединского российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

При этом, потерь среди личного состава ВСУ удалось избежать.