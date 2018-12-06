Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП

06.12.2018 08:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП

В Сети появилась информация о ликвидации неизвестными позиции гибридной армии РФ в районе оккупированной Горловки.

О серьезных потерях оккупанта рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился рано утром в среду, 5 декабря , у поселка Куйбышева на Светлодарской дуге, что рядом с оккупированной Горловкой. Оккупанты, обеспокоены радиомолчанием наемников на одной из позиций, наведались к ним и пришли в ужас.

"Эскадроном гусар летучих, т.е. казаков, обнаружены три совсем неживых российских б***на с ножевыми ранениями в области шеи", - сообщил Соколов, уточнив, что с позиции исчезло оружие, а 120-мм миномет был качественно выведен из строя, ремонту он уже не подлежит.

"В ходе инцидента были беспрекословно соблюдены условия Минских соглашений. Ответственность за случившееся на себя взяли марсиане", - постебался блогер.



Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, миномет, потери, Светлодарская дуга, РФ, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх