"Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП

06.12.2018 08:07

В Сети появилась информация о ликвидации неизвестными позиции гибридной армии РФ в районе оккупированной Горловки.

О серьезных потерях оккупанта рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился рано утром в среду, 5 декабря , у поселка Куйбышева на Светлодарской дуге, что рядом с оккупированной Горловкой. Оккупанты, обеспокоены радиомолчанием наемников на одной из позиций, наведались к ним и пришли в ужас.

"Эскадроном гусар летучих, т.е. казаков, обнаружены три совсем неживых российских б***на с ножевыми ранениями в области шеи", - сообщил Соколов, уточнив, что с позиции исчезло оружие, а 120-мм миномет был качественно выведен из строя, ремонту он уже не подлежит.

"В ходе инцидента были беспрекословно соблюдены условия Минских соглашений. Ответственность за случившееся на себя взяли марсиане", - постебался блогер.