Туман, изморозь и гололед! Какая погода ожидает Донетчину

06.12.2018 13:01

Туман, изморозь и гололед ожидаются в Донецкой области 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики предупреждают, что утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях Украины туман, видимость 200-500 метров.

"В Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Такая погода создает опасные дорожные условия, поэтому и водителям, и пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность.