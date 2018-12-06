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Архив - Донецкая область

Туман, изморозь и гололед! Какая погода ожидает Донетчину

06.12.2018 13:01
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Туман, изморозь и гололед! Какая погода ожидает Донетчину

Туман, изморозь и гололед ожидаются в Донецкой области 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Синоптики предупреждают, что утром 6 декабря в восточных, центральных и южных областях Украины туман, видимость 200-500 метров.
"В Донецкой области местами сильные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
Такая погода создает опасные дорожные условия, поэтому и водителям, и пешеходам следует проявлять крайнюю осторожность.



Теги: Донбасс, гололед, туман, Донетчина, прогноз погоды
 
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