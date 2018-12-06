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Архив - Донецкая область

В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела

06.12.2018 14:26
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В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела

В неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево на севере Горловки (Донецкая обл.) ранена мирная жительница. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил «глава администрации» Горловки Иван Приходько, передают местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие ноости.
«Вчера (5 декабря – прим. ред.) около 18:00 получила ранение в руку женщина 1933 года рождения по ул. Красный Партизан в поселке Зайцево», – утверждает Приходько.
Как уверяет «глава администрации», у пострадавшей – «осколочное ранение, полученное в ходе обстрела из гранатомета».



Теги: Донбасс, Горловка, женщина, ранение, обстрел, ДНР
 
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