В Горловке ранена женщина во время гранатометного обстрела

06.12.2018 14:26

В неподконтрольной украинским властям части поселка Зайцево на севере Горловки (Донецкая обл.) ранена мирная жительница. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил «глава администрации» Горловки Иван Приходько, передают местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие ноости.

«Вчера (5 декабря – прим. ред.) около 18:00 получила ранение в руку женщина 1933 года рождения по ул. Красный Партизан в поселке Зайцево», – утверждает Приходько.

Как уверяет «глава администрации», у пострадавшей – «осколочное ранение, полученное в ходе обстрела из гранатомета».