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В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение
06.12.2018 16:38
Во временно неконтролируемом пункте пропуска Ульяновское на границе с РФ полностью прекращено какое-либо движение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В течение приблизительно 30 минут мониторинга в пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ не зафиксировала какого-либо движения через границу».
Теги: Донбасс, движение, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
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