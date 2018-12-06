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Архив - Донецкая область

В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение

06.12.2018 16:38
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В неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ прекращено движение

Во временно неконтролируемом пункте пропуска Ульяновское на границе с РФ полностью прекращено какое-либо движение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение приблизительно 30 минут мониторинга в пункте пропуска на границе возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ не зафиксировала какого-либо движения через границу».



Теги: Донбасс, движение, граница, ОБСЕ, пункт пропуска, РФ
 
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