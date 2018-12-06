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Выяснилось, чего боятся российские наемники в Горловке
Российские наемники во временно оккупированной Горловке кроме незнания города, привлекают внимание горожан мало скрываемым страхом перед некоторым словами.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке российские наемники привлекают внимание горловчан не только незнанием города, странными повадками, поведением, но и не скрываемым страхом перед некоторыми словами. Оказывается, наемники панически боятся слова «Украина». При этом они не могут представить, что это может быть название какого-либо объекта в городе, например, кинотеатра или остановки транспорта.
Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:
«Случай в Горловском автобусе: Переодетый орк по гражданске спрашивает у водителя как ему доехать до Луганска. Водитель отвечает что ему нужно доехать до Украины. Орк в недоумении выходит из автобуса так как он не местный и не знает что Украина это кинотеатр»,
«А что, с автовокзала есть автобусы га Луганск?»,
«Хз, вроде нужно ехать через Донецк»,
«Да...»,
«Почти не спалился чувак»,
«У меня в 15м был похожи случай, когда ехала домой с абизяной в одном автобусе и он аж дернулся после просьбы остановить «на Украине»».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Горловка, наемники, соцсети
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