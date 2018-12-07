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Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области заявляют, что получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«Вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде через блокпост в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, ссылаясь на распоряжения от его «командира».
Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост, расположенный севернее Заиченко, не разрешив наблюдателям проследовать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя)».
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, ДНР, боевики, ООС
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