Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ

07.12.2018 17:20

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области заявляют, что получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 5 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«Вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде через блокпост в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка, ссылаясь на распоряжения от его «командира».

Два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде через блокпост, расположенный севернее Заиченко, не разрешив наблюдателям проследовать в западном направлении к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в южном направлении к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя)».